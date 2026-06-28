Junio se despide con mañanas muy frías y solcito al mediodía

El parámetro para el último tirón de junio en cuanto al estado del tiempo parece el mismo: mañanas muy frías, a veces con heladas, mediodías con sol agradable que llevarán las temperaturas cerca de los 15 grados y tardes otra vez muy frescas.

Así lo informó la Red de Estaciones Meteorlógicas que señaló además que las mínimas se desarrollarán en la madrugada y serán bajo cero.

El lunes el cielo estará despejado y habrá viento norte.Empezó muy frío, con 20 localidades con temperaturas con el signo menos por delante y el récord de Los Coros, donde se registraron 7 grados por debajo del cero. El Trapiche, Las Chacras de Juana Koslay, Naschel y Paso Grande también la madrugada del lunes fue cruel.

Y el martes, último día del mes, habrá algunas nubes pero no suficientes para cubrir el cielo en su totalidad. Se incrementará, eso sí, el viento, otra vez del norte.

Julio comenzará con una jornada ventosa, inestable en la que se notará firmemente la baja de la temperatura. Incluso el cielo cambiará su aspecto ya que estará mayormente nublado y el viento cambiará hacia el sureste, con ráfagas muy fuertes.