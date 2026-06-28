Trombotto recibe 813 millones más para manejar el Ente de Residuos

No era vacío el interés desmedido que el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, demostró por quedarse con algunas de las áreas de la Secretaría de Medio Ambiente. Solo por el Ente Administrador de Plantas de Reciclado y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos –una de las oficinas que se aglutinaban en la secretaría- recibirá un aporte no reintegrable de 813.149.081 pesos.

El cargamento de dinero que caerá en dominio del funcionario está destinado, según el Boletín Oficial, a “solventar gastos corrientes y operativos de dicho organismo”. Trombotto se hará cargo de esos millones luego de que el gobernador Claudio Poggi destinara una parte de la secretaría de Medio Ambiente al Ministerio de Desarrollo Productivo.

El Ente Administrador de Plantas de Reciclado y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos fue uno de los organismos más cuestionados en la administración anterior de la Secretaría de Medio Ambiente. Acusaciones de corrupción, pedidos de coimas y manejos inadecuado de los fondos públicos son algunos de los puntos que el Gobierno trató de resolver con la disolución de la Secretaría.

Pero en los hechos, la Secretaría de Medio Ambiente no quedó disuelta, sino que se esparció en 35 direcciones que quedaron bajo la órbita de Trombotto, en la mayoría de los casos, o del Ministerio de Turismo y las Culturas, que logró pellizcar algunos de los organismos ambientales.