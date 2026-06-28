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SAN LUIS - Domingo 28 de Junio de 2026

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Villa Deportiva

San Luis FC y Boca se repartieron los puntos

Igualaron en 0, en un partido correspondiente a la 11° fecha del torneo de primera división de AFA del fútbol femenino.

Por redacción
| Hace 1 hora

Fue un cotejo de trámite parejo, reñido y con las mayores ocasiones de gol en los minutos finales.

 

Ambos tuvieron oportunidades de convertir, pero en la tarde-noche puntana el gol estuvo ausente.

 

A los 42’. Victoria Vásquez tuvo una clara chance para vulnerar la valla de “Las Gladiadoras”.

 

En la réplica, Troncoso desperdició dos ocasiones para la visita y en la pelota final, Rengifo se quedó con un nuevo remate de las visitantes.

 

En los minutos finales, la referí Luciana Sánchez expulsó a Dubrá de San Luis FC.

 

A cuatro fechas del cierre de la primera parte del torneo, el próximo fin de semana San Luis FC visitará a Ferro y Boca recibirá a Lanús.

 

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