San Luis FC y Boca se repartieron los puntos

Fue un cotejo de trámite parejo, reñido y con las mayores ocasiones de gol en los minutos finales.

Ambos tuvieron oportunidades de convertir, pero en la tarde-noche puntana el gol estuvo ausente.

A los 42’. Victoria Vásquez tuvo una clara chance para vulnerar la valla de “Las Gladiadoras”.

En la réplica, Troncoso desperdició dos ocasiones para la visita y en la pelota final, Rengifo se quedó con un nuevo remate de las visitantes.

En los minutos finales, la referí Luciana Sánchez expulsó a Dubrá de San Luis FC.

A cuatro fechas del cierre de la primera parte del torneo, el próximo fin de semana San Luis FC visitará a Ferro y Boca recibirá a Lanús.