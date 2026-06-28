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Mala carrera: Franco Colapinto no pudo sumar en Austria

El argentino había largado 19° y nunca pudo meterse en la zona de puntos.

Por redacción
| Hace 3 horas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimoquinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, muy lejos de la zona de puntos, tras una muy mala jornada junto a su compañero Pierre Gasly.

 

El pilarense había largado en el puesto 19 y consiguió escalar hasta el puesto 13 gracias a los abandonos y los ingresos a boxes pero quedó muy lejos de la zona de puntos, al igual que su compañero el francés Gasly.

 

El ganador de la carrera fue el británico George Russel (Mercedes), la segunda victoria de la temporada tras conseguir el GP de Australia, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato, como tercero.

 

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