Así quedó el cuadro de los 16avos de final

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Atlanta a las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026 pero también se confirmó el resto del cuadro con los 15 encuentros que se disputarán.

Primero, este domingo 28 de junio, Sudáfrica será el primero en abrir la fase ante Canadá, uno de los anfitriones, en la ciudad de Los Ángeles. Este será el único encuentro de la jornada, el cuál se jugará a las 16, horario de Argentina.

Ya para el lunes 29, tres encuentros protagonizarán la jornada, con Brasil ante Japón en Houston a las 14; Alemania frente a Paraguay en Boston a las 17:30 y Países Bajos se medirá con Marruecos en la ciudad de Monterrey, en México, a las 22.

El martes 30 nuevamente habrá tres encuentros: Costa de Marfil y Noruega, dos debutantes en la instancia posterior a la fase de grupos, tendrán su encuentro en Dallas a las 14; Francia, el último subcampeón, jugará ante Suecia en Nueva Jersey a las 18 y México, el segundo de los anfitriones, buscará pasar el maldito cuarto partido ante Ecuador en el Estadio Azteca de la Ciudad de México a las 22.

Para el miércoles 1° de julio, Inglaterra y República Democrática del Congo, una de las sorpresas del torneo, se verán las caras en Atlanta a las 13; Bélgica hará lo propio ante Senegal en Seattle a las 17 y Estados Unidos, el último de los organizadores, tendrá su duelo ante Bosnia y Herzegovina en San Francisco a las 21.

El jueves 2, España deberá medirse con Austria en la ciudad de Los Ángeles a las 16; Portugal afrontará un choque de europeos ante Croacia en Toronto, Canadá, a las 20 y Suiza cerrará el día con Argelia en Vancouver a las 00 del viernes 3.

Finalmente, el mismo día que Argentina, Australia jugará con Egipto en Dallas a las 15 y Colombia culminará los 16avos de final ante Ghana en Kansas City a las 22:30.