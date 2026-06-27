De pelota parada, Argentina toma ventaja contra Jordania

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó los once titulares para el partido contra Jordania, en el marco de la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

La "Albiceleste" saldrá a la cancha sin Lionel Messi, que se ubicará en el banco y podría tener algunos minutos (según del DT), y con doble Nueve: Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque Nacional.

Con el foco puesto en Cabo Verde en los 16avos de Final, Scaloni saldrá a la cancha con varios suplentes para darle rodaje de cara a la próxima fase.

A su vez tendrá a dos titulares en el campo como el “Dibu” Martínez y Lautaro “Toro” Martínez.

En el Arco Emiliano "Dibu" Martínez; en la línea defensiva: Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; siguiendo con el medio campo: Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; mientras que probando en la delantera: Julian Álvarez y Lautaro Martínez.

El conjunto “Albiceleste” se clasificó como primero de la Zona J, luego de la victoria 2-0 ante Austria el pasado lunes, donde los goles fueron de Lionel Andrés Messi, único goleador del equipo en lo que va de la Copa Mundial 2026.

Con 5 goles lidera la lista de máximos artilleros de esta edición, 3 ante Argelia y los dos nombras anteriormente.