¿Por qué la luna estuvo rodeada de un círculo rojo?

En la noche del viernes, los puntanos vieron un fenómeno inusual en el paso del cuarto creciente a la luna llena que se producirá el lunes. Un hilo rojo rodeó el satélite natural y llamó la atención de quienes estuvieron atentos a la situación.

En rigor, fue un halo lunar que no ocurre por los cambios de luna sino por razones atmosféricas, como la presencia de mucha nubosidad o la presencia de cristales de hielo suspendidos, dos situaciones que bien podrían explicar lo sucedido debido a la época del año.

El halo se ve rojo porque la luz blanca se descompone al pasar por el hielo, como sucede cuando se forma un arcoiris, y el rojo siempre se ve en el borde interior del círculo porque es el color que menos se desvía al refractarse.

También se forman halos azules y blancos, pero no se visibilizan con tanta faciliadad porque son más tenues.