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En San Isidro

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

La comunicadora fue embestido por una formación del Tren de la Costa. Tenía 54 años.

Por redacción
| Hace 2 horas

La periodista Ernestina Pais falleció este viernes tras ser atropellada a bordo de su auto por un tren en San Isidro.

 

De acuerdo a las primeras informaciones, la conductora habría cruzado con la barrera baja. 

 

La conductora de 54 años murió en el acto. Investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

 

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, cuando el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

 

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