Caso Yohana Escudero: denuncian que la justicia “abandona la tutela de las víctimas”

La familia de Yohana Escudero y su nuevo abogado, Alberto Mariani, brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron los pasos procesales del caso que fue caratulado como suicidio, pero que ellos sostienen que se trató de un femicidio.

El contacto con la prensa fue tras las audiencias del 1° de junio ante el Juzgado de Garantía N°3 y del 17 de junio en el Tribunal de Impugnación, cuya resolución aún se espera.

El 19 de enero de este año, la mamá de 36 años apareció colgada en el baño de su vivienda en Villa Mercedes. Por las evidencias que se han difundido, su familia sostiene que se trató de una muerte violenta. Sin embargo, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Pereyra Cardini, determinó que la querella deberá ocuparse de llevar adelante el proceso penal mediante la acción privada, es decir, sin intervención de la fiscalía que se aferra a la hipótesis del suicidio.

Acción contra la confusión

Mariani explicó que el motivo de la conferencia era clarificar y dar transparencia institucional frente a manifestaciones públicas de la defensa del esposo de Yohana y principal apuntado por la familia en la muerte de Escudero. "Nuestro objetivo principal es evitar interpretaciones erróneas, versiones parciales y confirmaciones distorsionadas que solo aportan confusión en este tema que es de indudable trascendencia", señaló.

Sobre el estado actual de la causa, indicó que se encuentra pendiente de resoluciones en el Tribunal de Impugnación por dos apelaciones: una planteada por la querella de la familia y otra por la otra parte. El fallo del Juzgado de Garantía N°3 resolvió que no corresponde impartir instrucción ni ordenar al Ministerio Público Fiscal la reapertura de la investigación por tratarse de atribuciones propias de ese órgano. Además, ordenó apartar de la investigación a la unidad fiscal, por lo que la querella debe continuar con el impulso exclusivo de las actuaciones.

La familia manifestó disconformidad con el fallo. Considera que hubo “una interpretación restrictiva del procedimiento” y que, al apartar al Ministerio Público Fiscal y convertir una causa penal pública en querella privada, el Poder Judicial abandona la tutela judicial efectiva y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

Mariani citó la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, además de la Convención de Belém do Pará. "Este deber incluye la obligación de no cerrar causas sin agotar efectivamente la hipótesis de femicidio", afirmó.

Apresuramiento y sin perspectiva de género

El abogado sostuvo que la investigación fiscal fue incompleta porque no se consideraron evidencias presentadas por la querella y no se profundizó en líneas de investigación con perspectiva de género. "Se justifica reabrir la investigación a partir de nuevas evidencias y pruebas que fueron oportunamente planteadas en el recurso de revisión y en las audiencias del 1 de junio y del 17 de junio", dijo. Agregó que el apartamiento del ministerio fiscal pone en riesgo la situación de los ciudadanos de San Luis, especialmente en casos de violencia de género, al cerrarse la investigación de forma sorpresiva sin permitir a la querella impulsar pruebas o plantear contradicciones.

Consultado sobre por qué cree que la Fiscalía actuó así, Mariani respondió: "Yo pienso que la investigación fue apresurada, que no hubo una perspectiva de género, que hubo líneas de investigación que no se concretaron, sobre todo en relación a situaciones de violencia". Añadió que la fiscalía tenía 60 días para buscar pruebas y cerró la causa a los 40. "Creo que la fiscalía al cerrar la investigación se quiso sacar el problema de encima, es decir, no quiere investigar o no quiere seguir investigando", sostuvo.

Mariani advirtió que no se referirá a pruebas ni a la situación de los hijos de Yohana por formar parte de la estrategia de la querella. La familia reiteró que solo busca la verdad sobre la causa de la muerte violenta de Yohana Escudero.