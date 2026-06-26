Consiguieron los medicamentos para Ana Noemí Amaya

El hijo de Ana Noemí Amaya confirmó que, inmediatamente después de la publicación en El Diario de la República, las autoridades del Centro Oncológico gestionaron y entregaron los medicamentos oncológicos de alto costo que la paciente necesitaba con urgencia.



Previamente, la familia había denunciado las graves demoras y la falta de respuestas entre los organismos de Nación y Provincia para conseguir drogas como Pembrolizumab y Axitinib, una situación burocrática que ponía en riesgo su tratamiento desde el mes de febrero.



Este desenlace no solo trae alivio a una familia desesperada, sino que también deja en evidencia cómo la burocracia dilató de forma innecesaria una situación crítica. Quedó demostrado que, cuando existe voluntad, los plazos eternos se reducen drásticamente y basta con una sola firma para destrabar la asistencia.

