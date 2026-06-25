Desesperada búsqueda de medicamentos oncológicos para una paciente de Candelaria

La desesperación y la burocracia se cruzan de manera alarmante en el norte provincial. Agenor Leyes, vecino de Candelaria, visibilizó la dramática realidad que atraviesa su madre, Ana Noemí Amaya, quien desde el mes de febrero espera por una medicación oncológica de altísimo costo que nunca llegó: Pembrolizumab (100 ml en ampolla) junto a Axitinib en comprimidos. A pesar de haber cumplido con reiterados pedidos de ampliación de la historia clínica exigidos por las autoridades nacionales, la respuesta sigue siendo el silencio.



"Hace un mes atrás a mi mamá le realizaron una quimioterapia de la droga que estamos solicitando gracias a la donación de un paciente que ya no la necesitaba. Luego de eso, no pudimos conseguir más", relató Agenor en diálogo con El Diario de la República. Desde entonces, los controles médicos se repiten sin novedades sobre nuevos ingresos ni remanentes de donaciones que puedan paliar la urgencia.



El caso de Ana Noemí destapa una problemática estructural que afecta a numerosas familias puntanas. "Sabemos que en la provincia hay muchísimos faltantes de medicación para pacientes oncológicos y no oncológicos. Nos tienen a las vueltas y juegan con la salud de la gente; la salud de la Provincia le tira la pelota a Nación, y Nación hace lo mismo con la Provincia", denunció el joven, exigiendo una respuesta inmediata a quienes tienen la responsabilidad de gestionar.



"Son vidas que luchan todos los días y les están negando la medicación. Basta de mirar para otro lado, la gente se está muriendo por incompetencia de las autoridades", concluyó con crudeza.



Vías de contacto y ayuda



Para colaborar, aportar información sobre donaciones vigentes o brindar asistencia a la familia, comunicarse directamente a los siguientes números:



2664-314177 (Agenor, hijo de la paciente)

2664-312252 (Ana Noemí Amaya, paciente)

