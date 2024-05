Una agrupación denunció la falta de fármacos oncológicos

La agrupación Manada Solidaria Villa Mercedes denunció que existe falta de medicación oncológica en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón". Lo hizo luego de realizar múltiples reclamos a pedido de una paciente con cáncer que desde el lunes se quedó sin los remedios indicados para su tratamiento. En la entidad, además, aseguran que les llegan mensajes todos los días de vecinos que se quejan por la escasa cantidad de turnos disponibles.

Fernando Teixido, referente de la organización, le comentó a El Diario de la República que fue personalmente durante una semana a hablar con Servicio Social del Ministerio de Salud para recordarles la situación puntual de la falta de medicamentos, y si bien le comunicaron que lo iban a resolver, no sucedió.

El lunes, Rosario Sosa, la mujer de 53 años que padece cáncer de mama y solicitó la ayuda de Manada Solidaria, asistió al hospital más importante de Villa Mercedes para realizarse su tercera sesión de quimioterapia; allí le informaron que no contaban con los recursos necesarios para poder realizar el tratamiento.

Karina Sosa, hermana de la afectada, dijo que le detectaron la enfermedad en noviembre de 2023, que recién este año pudo hacerse dos quimios y que el lunes se debía realizar la tercera, ya que le indicaron que tienen que ser cada veintiún días. Además, aseguró que están muy preocupados porque no quieren que su situación empeore con el avance de la enfermedad.

“La oncóloga que la atiende le consiguió los recursos para su primera quimio por el fallecimiento de otro paciente que no llegó a recibir esos medicamentos y que, por eso, luego los utilizaron en Rosario. Para la segunda los consiguió mi sobrina”, manifestó Karina.

También sostuvo que su hermana no cuenta con una obra social y que los fármacos tienen un costo muy elevado. Es decir que dependen absolutamente del sistema público de salud.

“El esposo de mi hermana llamó a Servicio Social para volver a insistir con el pedido y lo retaron, porque le dijeron que ya habían realizado el reclamo anteriormente y que los fármacos están en proceso de compra”, reveló Karina y agregó: "Rosario aparenta estar bien anímicamente, pero la realidad es que trata de llevarlo como puede. Es una situación que afecta a toda la familia, pero sobre todo a nuestros padres, quienes cada vez que la ven se ponen muy mal".

Otra de las quejas que le llega a la agrupación casi a diario, a través de su página de Facebook, es la escasez de turnos que brindan en el "Juan Domingo Perón".

“La gente está desde las ocho de la mañana esperando para solicitar un turno y solo entregan cinco por profesional. No puedo entender cómo un médico que trabaja ocho horas solo puede atender a cinco personas nada más”, expresó el referente de la agrupación y remarcó que este es el tema por el que los pacientes manifiestan mayor inquietud. Añadió que también observa una gran falta de empatía por parte de los especialistas. "Creo que el Estado debería supervisar y regular esta problemática. Por ejemplo, si uno quiere hablar con la directora, quien en este caso es Berta Arenas, no puede porque no te atiende", concluyó.