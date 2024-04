Cada vez hay más pacientes que no reciben sus medicamentos

En Villa Mercedes cada vez hay más pacientes que viven la desesperante situación de no poder contar con los medicamentos para poder avanzar con el tratamiento de sus patologías. Rosario Sosa tiene 54 años, le diagnosticaron cáncer de mama en octubre de 2023 y, por no poder realizar su quimioterapia, su tumor se duplicó y aún continúa en la espera. Otro caso es el de Emilio Pera-zzolo, quien tiene la misma edad, sufrió un infarto el año pasado y lo operaron. Ahora necesita tomar un remedio que no lo consigue en ningún hospital y no lo puede pagar porque se quedó sin trabajo. La realidad refleja que el sistema de salud deja a los ciudadanos cada vez más a la deriva.

"Mi mamá está sufriendo un cáncer que es bastante agresivo. Hizo todos los papeles que le pedían con la trabajadora social del Policlínico Regional y ya pasaron unos seis meses y el medicamento no llega, no aparece", mencionó Fernando Rosales, uno de los hijos de Rosario.

El joven contó que hace recién veintiún días pudo empezar con una quimio gracias a la donación de una droga gestionada por una de las médicas del centro de salud. "La que se movió fue su oncóloga para iniciar el tratamiento. Mi hermana consiguió otra parte, porque son muchos los componentes. Es como para ir empezando y que no se siga agrandando el tumor. Es un paliativo para que no siga avanzando la enfermedad, pero no está completa", explicó.

Rosales comentó que la misma situación atraviesan otras personas con distintas patologías que no reciben su medicina y que desde la Provincia no logran obtener ningún tipo de respuesta. Agregó que de manera privada son medicamentos imposibles de acceder y que una persona ni vendiendo varias propiedades podría acceder al ciclo que requiere la terapia.

Por otro lado, Antonia Perazzolo, la hermana de Emilio, relató que él necesita tomar dos drogas diferentes por día para poder controlar su presión arterial. Una se llama Bisoprolol y la otra, Losartán Potásico: entre las dos, son casi $27.000 que el hombre debe tener por mes para cuidar su salud. El problema es que se quedó sin trabajo y si no tiene los remedios no puede trabajar. Un círculo en el que se encuentra acorralado.

"Él, por ahora, está haciendo 'changuitas', porque tiene que comer, pero por la edad, más esto que le pasó, no le quieren dar trabajo, porque nadie se quiere hacer responsable por si le pasa algo", repasó Antonia.

La mujer dijo que por el momento sus hermanos le compran algunas cajas cuando pueden, pero que la situación económica ya no se los permite. Por eso solo las puede tomar día por medio, con el riesgo que esto conlleva. La hermana pide que si alguna persona le puede donar esos remedios la llame al 2657 221929.