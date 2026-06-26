Día de partidazos en el que se define el próximo rival de Argentina

Apenas se conoció el fixture del Mundial uno de los partidos que más llamó la atención en la previa fue el que enfrentaba a España con Uruguay por el grupo H. Luego de mucha espera llegó el día que encuentra al cotejo con muchas alternancias en juego.

Primero, Uruguay está urgido de conseguir un buen resultado para no pasar el papelón de quedarse afuera en primera de rueda, Por otro lado, España tiene que demostrar el poderío que parece tener y que en este Mundial solo se vio un rato en el triunfo contra Arabia Saudita,



Un tercer condimento es más interesante para Argentina, ya que el segundo de la zona enfrentará al equipo nacional el viernes 3 de julio a las 19 en la segunda fase.

El partido se jugará a las 21 y tiene una gran cantidad de atractivos que van desde ver a grandes jugadores, la presencia del técnico argentino Marcelo Bielsa y la instancia en la que se enfrentan. Cualquiera puede salir primero y cualquiera puede salir tercero.

Si no es España ni Uruguay, el posible rival de Argentina saldrá del partido que a la misma hora jugarán para completar el grupo Arabia Saudita y Cabo Verde.

En el primer turno, a las 4 de la tarde, Noruega y Francia definirán el primer puesto del grupo I, y Senegal e Irak intentarán sumar de a tres para meterse entre los mejores terceros.

En las primeras horas del sábado se definirá el grupo que tiene a Egipto puntero con cuatro puntos en un partido contra Nueva Zelanda, último del grupo y sin unidades. Definirán el segundo puesto Irán y Bélgica, ambos con dos puntos.