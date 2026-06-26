Paises Bajos clasificó y su rival será Marruecos: Paraguay empató y espera

Países Bajos le ganó a Túnez por 3-1 en un partido dominado de punta a punta por los europeos, en la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026, disputado en el Arrowhead Stadium de los Estados Unidos.

El marcador se abrió de manera temprana: a los dos minutos, un centro peligroso de Denzel Dumfries fue mal despejado por el mediocampista Ellyes Skhiri y la pelota terminó dentro del propio arco, en gol en contra que puso el 1-0 neerlandés. Apenas cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la diferencia con una definición de volea tras un tiro libre que Virgil van Dijk bajó dentro del área.

En la segunda parte, Túnez intentó reaccionar y lo consiguió a los ocho minutos con un cabezazo de Hazem Mastouri tras un córner de Hannibal Mejbri, que pegó en el palo derecho del arquero Bart Verbruggen y decretó el 2-1. Sin embargo, la ilusión africana duró poco: a los 16 del segundo tiempo, un córner de Tijjani Reijnders fue peinado por Jan Paul van Hecke y Anis Slimane, al intentar despejar, desvió la pelota hacia su propio arco para sentenciar el 3-1 final.

El desarrollo del partido mostró a Países Bajos como claro dominador, sobre todo en los primeros minutos, con llegadas constantes a través de las bandas y peligro en las pelotas paradas. Además de los goles en contra de Skhiri y Slimane, los neerlandeses generaron ocasiones destacadas: un remate de Frenkie De Jong fue bloqueado a los 11 minutos, Reijnders obligó al arquero Aymen Dahmen a intervenir en varias ocasiones y Van Dijk tuvo dos cabezazos que pegaron en el palo.

Con este triunfo, Países Bajos quedó como líder del Grupo F con siete puntos y ahora enfrentará a Marruecos. Por su parte, Túnez cerró la zona sin unidades y con una diferencia negativa de 12 goles en contra.

Empate entre Japón y Suecia

La selección de Japón no pudo pasar del empate 1-1 ante Suecia en un duelo parejo por la tercera fecha del grupo F del Mundial 2026.

En un encuentro disputado en el AT&T Stadium de Estados Unidos, el conjunto asiático se puso en ventaja a los 10 minutos de la segunda parte, con el gol del delantero Daizen Maeda, mientras que el atacante Anthony Elanga puso el empate con un gran disparo, a los 16 minutos.

La igualdad mantuvo el grupo de la misma forma a como estaba al final de la segunda fecha: Japón terminó segundo con cinco puntos y enfrentará a Brasil en 16avos de final, mientras que los suecos aseguraron el pase entre los mejores terceros, con cuatro puntos, y esperan rival.

La primera llegada del partido fue de Suecia, a los cinco minutos de la primera parte, con un remate cruzado del extremo Alexander Bernhardsson, que fue detenido por el guardameta Zion Suzuki sobre su palo derecho.

Japón tuvo su primera llegada de riesgo a los 21 minutos, con un desborde por izquierda del defensor Hiroki Ito y centro al primer palo para el cabezazo del delantero Daizen Maeda, que se fue alto y desviado.

En 39 minutos, el carrilero derecho Yukinari Sugawara controló a algunos metros del área grande y sacó un disparo bajo y seco, al que le faltó dirección y terminó en manos del arquero Jacob Zetterström.

Zetterström volvió a ser llamado a la acción en tiempo cumplido, con una combinación entre Maeda y el mediocampista Keito Nakamura, cuyo derechazo salió al segundo palo y fue despejado por el guardameta sueco.

La primera jugada de peligro del complemento fue de Japón, a los dos minutos, con un disparo lejano del volante Ao Tanaka, que pasó a poca distancia del ángulo izquierdo de Zetterström.

El elenco asiático pudo abrir el marcador a los 10 minutos de la segunda mitad, con un buen pase filtrado para Maeda, que controló dentro del área grande y cruzó un derechazo bajo, que se transformó en el 1-0.

El conjunto europeo empató a los 16 minutos de la segunda parte, cuando el delantero Anthony Elanga recibió por el costado derecho, encaró hacia adentro para perfilarse de zurdo y sacó un excelente disparo al segundo palo, que entró bajo ante una tardía reacción de Suzuki.

En 19 minutos tuvo su primer remate el delantero Alexander Isak, que pudo definir luego de una mala salida desde el fondo de los nipones y buscó el segundo palo, aunque el guardameta rival pudo imponerse y despejar su remate rasante.

El arquero Suzuki fue fundamental para mantener el empate en tiempo de descuento, con atajadas en el segundo y tercer minuto de descuento ante un derechazo cruzado de Elanga y un cabezazo de Isak.

Opaco empate de Paraguay

La Selección de Paraguay igualó sin goles con Australia en un partido chato y carente de jugadas de riesgo, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

En un partido disputado en el Levi’s Stadium de los Estados Unidos, la única llegada de peligro del elenco sudamericano fue por medio de un remate lejano del volante Mauricio Magalhaes, a los cuatro minutos del complemento.

La igualdad deja al conjunto paraguayo en el tercer lugar, con cuatro puntos, y lo deja a la expectativa, ya que deberá esperar los resultados de los demás terceros para determinar si ingresa entre los mejores ocho, a los 16avos de final.

Para clasificar, el equipo de Gustavo Alfaro necesitará al menos uno de los siguientes resultados: que Croacia o Argelia pierdan y que Cabo Verde, Bélgica o la República Democrática del Congo no ganen.

Por su lado, Australia accedió en el segundo lugar de la zona D con apenas cuatro puntos y quedó emparejado con el segundo del grupo G, actualmente Irán. Además, podría ser rival de Argentina en un hipotético cruce de octavos de final, al igual que ocurrió en Qatar 2022.

Tropezón de EE.UU.

La selección de Estados Unidos cayó por 3-2 con Turquía en un partido de ida y vuelta en el que optó por darle descanso a los jugadores titulares, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, para el local convirtieron el defensor Auston Trusty y el volante Sebastian Berhalter, en el segundo minuto del primer tiempo y tercero del complemento, mientras que los turcos habían remontado en 9 y 30 minutos de la primera mitad, con tantos de los mediocampistas Arda Guler y Orkun Kokcu.

El tanto decisivo llegó a los ocho minutos de descuento de la segunda mitad y fue convertido por el mediocampista Kaan Ayhan.

En un partido que no definía nada, Estados Unidos cerró el grupo en el primer lugar, con seis puntos, y espera por uno de los mejores terceros para definir su rival en 16avos de final, mientras que el conjunto turco ya se encontraba eliminado de la Copa del Mundo y pudo sumar su único triunfo.