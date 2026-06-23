Croacia supo sufrir y se quedó con un triunfo vital ante Panamá en el grupo L

Ante Budimir de Croacia celebra un gol frente a Panamá en Toronto. Foto: EFE.

La Selección de Croacia sufrió y fue efectiva en una de sus pocas llegadas de peligro para imponerse con lo justo ante Panamá por 1-0, por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026.



El único gol del encuentro llegó a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Ante Budimir empujó un centro atrás.



Con el triunfo, los croatas llegaron al tercer puesto, del que ya no pueden caer, con tres puntos, mientras que Panamá fue condenado al último lugar y quedó eliminada de la Copa del Mundo, con dos derrotas.



En la fecha decisiva, Croacia deberá jugar ante Ghana, el sábado 27 de junio a las 18:00 (horario argentino), mientras que el elenco centroamericano se enfrentará a Inglaterra, Selección a la que ya había enfrentado en Rusia 2018, en un duelo que se jugará en simultáneo.

ESPN.

