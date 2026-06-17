En un partidazo repleto de emociones, Inglaterra venció a Croacia

Inglaterra y Croacia protagonizaron el mejor partido hasta el momento del Mundial 2026. En una noche repleta de goles y emociones para ambos lados, el elenco del Reino Unido se quedó con el triunfo por 4 a 2 con el doblete de Harry Kane, y los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford.



El trámite fue entretenido como pocos, cambiante y con mucha intensidad. Ambos dejaron todo y se mostraron punzantes a la hora de buscar el arco de enfrente. La expectativa que se generó en la previa en torno a los nombres de peso se cumplió con creces.



Inglaterra hizo gala de la pelota parada para ponerse dos veces en ventaja. Primero a los 9’, cuando Luka Modric cometió un claro penal sobre Madueke y Harry Kane lo canjeó por gol (luego de que el árbitro repitiera el cobro por adelantamiento de Livakovic). Luego, sobre 41’, cuando el capitán se elevó en un tiro de esquina y metió un cabezazo inapelable.



Croacia, por su parte, apostó a la paciencia y el buen trato de pelota de su línea de volantes. No necesitó repetirse en pases sin sentido y por el contrario activó con filtraciones cuando encontró los espacios. Así llegaron los sendos empates de Baturina a los 36’, y de Musa a los 49’. En el medio, el primer tiempo se caracterizó por el reparto de la posesión del esférico y las pocas chances claras delante de los arqueros.



Las emociones fuertes continuaron en la segunda mitad. A los 2’, Anderson sacó de la galera un gran pase para Jude Bellingham, que encaró a la espalda del lateral por izquierda y sacó un remate cruzado inatajable.



Ese gol marcó un quiebre en el partido. Croacia se desmoralizó, e Inglaterra lo tuvo a su merced. Lo único que evitó que el marcador se abultara aún más fue la intervención de Livakovic, que le tapó disparos a Bellingham y a Rice, ahogó los gritos de O’Reilly y Gordon en una espectacular doble intervención en un tiro de esquina, y contuvo un mano a mano de Rashford.



Este último delantero fue el encargado de estirar la cuenta sobre 40’, cuando el elenco de Zlatko Dalic amagaba con una remontada a partir de las múltiples aproximaciones que Pickford pudo contener sin problemas.



Ahora, Inglaterra buscará abrochar la clasificación ante Ghana el martes 23, mientras que Croacia chocará con Panamá el mismo día.



Los Andes.