Inglaterra superó 3 - 2 a México en un partido electrizante

El Estadio Azteca fue testigo de un duelo eléctrico, cambiante y de una intensidad descomunal. Por los octavos de final del Mundial 2026, Inglaterra se llevó una sufrida victoria por 3 a 2 ante México, sellando su boleto a la siguiente fase en un partido que se recordará por mucho tiempo.



El inicio del encuentro mostró la versión más voraz del seleccionado dirigido por el "Vasco" Aguirre. Impulsado por su público, México salió a presionar alto, con una voracidad que por momentos pareció desmedida, buscando el arco rival de forma directa. Esa furia inicial estuvo a punto de dar frutos tras un centro de Alvarado que Raúl Jiménez conectó de cabeza, exigiendo una formidable estirada de Jordan Pickford.



Sin embargo, el desgaste físico pasó factura y el ímpetu local comenzó a diluirse con el correr de los minutos. Fue allí donde los comandados por Thomas Tuchel empezaron a hacer pie a través de sus mediocampistas ofensivos. El primer aviso serio de la visita llegó a los 25 minutos, con un potente remate de Gordon que Rangel logró contener.



El quiebre del primer tiempo llegó en una ráfaga de lucidez británica entre los minutos 36 y 37. Primero, Rice condujo una contra letal durante 60 metros, abrió para la velocidad de Saka y este asistió a Jude Bellingham, quien entró en solitario por el segundo palo. Inmediatamente después, tras el saque desde el medio, la desconcentración mexicana le costó caro: pérdida de balón, remate de Kane y nuevo rebote capturado por Bellingham para firmar el 2-0.



Cuando el silencio ganaba las tribunas, la reacción azteca nació desde el césped hacia afuera. Tras un tiro libre, Julián Quiñones capturó un rebote en el corazón del área y fusiló a Pickford para el 1-2. El gol envalentonó a México, que antes del descanso sitió el área inglesa: Jiménez lo tuvo con un disparo cruzado y otro cabezazo que Pickford desvió, mientras que Bellingham apareció milagrosamente para tapar un remate de Montes en el área chica.



El complemento no dio tregua. Apenas a los 2 minutos, O’Reilly estrelló un remate en el palo que pudo ser el tercero. Ni siquiera la expulsión de Quansah, por una dura plancha sobre Gallardo, frenó la ambición inglesa. A los 12 minutos, un pelotazo largo de Pickford fue bajado por Harry Kane; Gordon capturó el balón y Rangel lo derribó toscamente en el área. Con la confirmación del VAR, el propio Kane cambió el penal por gol para el 3-1.



A pesar del nuevo golpe, el amor propio volvió a encender a México a los 22 minutos. Esta vez, la infracción dentro del área fue de Kane, y Jiménez no perdonó desde los doce pasos para decretar el 2-3.



A partir de allí, el encuentro se convirtió en un monólogo de empuje mexicano y resistencia británica. Obligado por la inferioridad numérica, el equipo de Tuchel se replegó por completo, renunció al juego asociado y se dedicó a achicar espacios. Los últimos veinte minutos fueron de puro drama y sufrimiento; México agotó todas sus armas en busca del empate, pero Inglaterra aguantó de forma heroica.



Con este resultado, el combinado europeo avanza de ronda y ya tiene la mente puesta en su próximo gran desafío: se medirá ante Noruega por los cuartos de final, el próximo sábado a las 18 horas.

Los Andes/Redacción.

