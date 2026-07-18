Inglaterra le ganó a Francia y se quedó con el tercer puesto
El encuentro terminó 6-4 con Hat trcik de Bukayo Saka y un doblete de Kylian Mbappé.
Por redacción
| Hace 1 hora
Inglaterra se quedó con el tercer lugar. Foto: NA.
Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.
Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.
Agencia Noticias Argentinas.
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