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Mundial 2026

Inglaterra le ganó a Francia y se quedó con el tercer puesto

El encuentro terminó 6-4 con Hat trcik de Bukayo Saka y un doblete de Kylian Mbappé.

Por redacción
| Hace 1 hora
Inglaterra se quedó con el tercer lugar. Foto: NA.

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

 


Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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