El contraataque de Gonzalo Pérez: criticar al "cartero" para ¿recuperar su cargo?

Gonzalo Pérez. A la izquierda, una captura de pantalla del video que grabó para defenestrar a la prensa y defender al Gobierno. A la derecha, una foto con la que hizo campaña para ser presidente de un club local. Foto: redes sociales.

En el ámbito de la política provincial, el refrán "en boca cerrada no entran moscas" parece no aplicar para todos. Gonzalo Pérez, conocido emprendedor de Tilisarao, exfuncionario y actual presidente del Club Sarmiento Juventud Unida, ha vuelto a encender las redes sociales con una férrea defensa de la gestión gubernamental durante los recientes incendios forestales en la zona serrana de Estancia Grande. Sin embargo, su repentino fervor oficialista se topa de frente con la cruda realidad de los damnificados.



El detonante fue la cobertura de diversos medios de comunicación que reflejaron las falencias logísticas y la falta de recursos en el operativo; una escasez estructural que obliga a los cuarteles a pedir donaciones básicas que van desde agua mineral hasta analgésicos o gotas para los ojos.



Ante la visibilización de estas inconsistencias, Pérez —quien además es bombero voluntario— optó por "atacar al cartero". A través de un video grabado en la línea de fuego, apuntó con dureza contra la prensa, tildando de "hipócritas" a los cronistas y asegurando que el Gobierno los atendió de manera excelente, detallando incluso el menú recibido.



El nudo de la contradicción radica en que las deficiencias operativas no fueron un invento de la prensa, sino una denuncia de los propios vecinos de Estancia Grande. Fueron los habitantes de las sierras quienes manifestaron sentirse abandonados y se vieron obligados a combatir las llamas con sus propias manos para salvar sus viviendas.



Nadie cuestiona el sacrificio de los bomberos y brigadistas en el terreno, pero las responsabilidades de coordinación escalan de forma inocultable hacia las esferas más altas del Ejecutivo.



Pasado reciente



Para comprender el trasfondo de este descargo, es necesario revisar el pasado inmediato de Pérez. Hasta hace pocos meses, se desempeñaba como titular de la Subdirección de Prevención y Gestión de Emergencias del gobernador Claudio Poggi.



Su salida del gabinete se precipitó tiempo después de que él mismo realizara una publicación en redes pidiendo ayuda para localizar a un delincuente, cuestión que derivó en un señalamiento a la inseguridad, golpeando de lleno la gestión del gobierno para el cual trabajaba. Aunque intentó matizar sus dichos cuando "las papas quemaban", con el tiempo terminó fuera de la estructura oficial; renunció.



Hoy, con la aparente necesidad de ganarse el indulto político y retornar a la función pública, Pérez utiliza la emergencia para sobreactuar una lealtad perdida. Intentar tapar el sol con las manos y responsabilizar al periodismo por reflejar el descontento social es una estrategia desgastada.



Los reclamos legítimos pertenecen a los vecinos damnificados, no a la prensa; un detalle que el exfuncionario prefiere omitir en su afán por recuperar el despacho perdido.