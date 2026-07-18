Fuerte enojo por la desorganización de la Feria de Moda Circular y Emprendedores

Los feriantes tuvieron que presentarse bajo la lluvia. Al final, cuando el agua cayó con más intensidad, debieron levantar sus cosas "a las apuradas".

Este sábado, la Feria de Moda Circular y Emprendedores de la Municipalidad de San Luis, programada de 13 a 18 hs en el Parque de las Naciones, se convirtió en escenario de indignación generalizada.



A pesar de los pronósticos climáticos desfavorables y de una llovizna que comenzó puntual a la hora de apertura, las autoridades decidieron no suspender el encuentro, forzando la asistencia de los trabajadores.



La molestia de los feriantes radica en la estricta normativa oficial: aquel emprendedor registrado (dentro del cupo de 120 para moda circular y 120 para emprendedores) que no asista, pierde el derecho a inscribirse en las próximas dos ferias.



Ante esta suerte de "multa", los vendedores se vieron obligados a realizar el gasto de traslado y armar sus puestos con ropa, calzado y percheros a la intemperie.



Poco después, la intensidad del agua obligó a todos a levantar sus pertenencias "a las apuradas".



Los afectados catalogaron la jornada como un "papelón" y criticaron duramente la falta de previsión logística, señalando que en la actualidad bastaba con consultar el servicio meteorológico para evitar el perjuicio económico y el malestar de los trabajadores locales.