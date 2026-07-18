Fuerte enojo por la desorganización de la Feria de Moda Circular y Emprendedores
Pese a la llovizna, la Comuna se negó a suspender el evento. Los feriantes se vieron forzados a trabajar para eludir una sanción que los deja afuera de siguientes encuentros.
Este sábado, la Feria de Moda Circular y Emprendedores de la Municipalidad de San Luis, programada de 13 a 18 hs en el Parque de las Naciones, se convirtió en escenario de indignación generalizada.
A pesar de los pronósticos climáticos desfavorables y de una llovizna que comenzó puntual a la hora de apertura, las autoridades decidieron no suspender el encuentro, forzando la asistencia de los trabajadores.
La molestia de los feriantes radica en la estricta normativa oficial: aquel emprendedor registrado (dentro del cupo de 120 para moda circular y 120 para emprendedores) que no asista, pierde el derecho a inscribirse en las próximas dos ferias.
Ante esta suerte de "multa", los vendedores se vieron obligados a realizar el gasto de traslado y armar sus puestos con ropa, calzado y percheros a la intemperie.
Poco después, la intensidad del agua obligó a todos a levantar sus pertenencias "a las apuradas".
Los afectados catalogaron la jornada como un "papelón" y criticaron duramente la falta de previsión logística, señalando que en la actualidad bastaba con consultar el servicio meteorológico para evitar el perjuicio económico y el malestar de los trabajadores locales.
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