Una peluquería cambia la bandera del "Dibu" en la cabeza por alimentos

Los puntanos pueden emular la moda de “El Dibu” Martínez y pintarse la bandera nacional en la cabeza para los festejos que seguramente -no importa el resultado- se realicen el domingo después de la final de la Copa del Mundo. Una peluquería de la calle Riobamba las cambia, en días especiales, por un alimento no perecedero.

Con esa iniciativa, “Bichi” Salinas, una peluquera del barrio, conjuga dos de sus actividades principales: el corte de pelo y la solidaridad. La mujer usa las cosas que le acerca la gente para cocinar las viandas que reparte a personas en situación de calle dos veces por semana. “Hemos llegado a hacer 48 en una noche”, comentó a El Diario de la República.

Como la cabeza alocada del arquero de la Selección, la pintada de las banderas a los clientes de Salinas comenzó en el Mundial de Qatar y se extendió al actual. Como la trabajadora vio que mucha gente le pedía hacerse la bandera con tintura, encontró allí una buena oportunidad para recolectar comida y completar su tarea solidaria.

“Noto que los niños están muy emocionados pero también veo que hay muchas chicas que están dispuestas a algún sacrificio en su pelo, por alguna promesa que han hecho”, comentó la peluquera.

Antes de la semifinal con Inglaterra, decenas de personas se acercaron a la barbería tras el anuncio por redes sociales del canje. Es probable que este sábado la convocatoria se repita, por lo que en el local esperan una multitud. “No pensé que le iba a venir tanta gente –reconoció “Bichi”-, que iba a tener tanta repercusión. Yo había puesto que los primeros 4 que contestaban la historia se los hacía, pero al final fueron tantos que dije, listo, lo fusionamos”.

Miembro de una familia de tradicionales peluqueros de la ciudad, Salinas se inclinó hacía la barbería y sabe que cada pelo necesita un tratamiento especial. Por eso no puede hacer un promedio de cuánto tiempo le lleva cada bandera. Dice que depende del color del cabello, del grosor y y del tipo.

“Noto que los niños están muy emocionados pero también veo que hay muchas chicas que están dispuestas a algún sacrificio en su pelo, por alguna promesa que han hecho”, comentó la peluquera que hace 15 años tiene su local en calle Riobamba, cerca del Parque de las Naciones, y hace 20 que trabaja en el rubro.

De 38 años, madre un nene de dos años y medio, Salinas se radicó en San Luis hace 25 años. Actualmente vive en el barrio Los Paraísos y hace un tiempo tomó la decisión de ayudar a las personas en situación de calle con comida que ella misma hace, en colaboración con algunas vecinas. “Empezamos un domingo con diez o quice viandas y después fue creciendo”, concluyó la mujer que reparte por la zona céntrica, más la avenida España, Sucre, Julio A. Roca, “y de ahí vamos entrando por todas las calles cercanas”.

“Bichi” aclaró que solo recibe como donaciones mercadería, nunca dinero, y que hace la repartición a medida que va acumulando donaciones. Además agradeció la colaboración para su tarea solidaria a “Descartables Gonzalo”, que regala las bandejas plásticas, y al Mercadito Natanael, de su barrio, que colabora y funciona como centro de recepción de las donaciones.