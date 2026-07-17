El viento causó la caída en un puente de un colectivo que salió de San Luis

Un micro (Vía TAC) que había salido desde San Luis y en el que viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y menores, cayó de un puente en Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco. Las autoridades confirman varios heridos, ninguno de gravedad.

El hecho se conoció este viernes por la madrugada cuando un llamado al 911 denunció el vuelco de un micro de larga distancia en la Ruta Nacional 7, sobre el kilómetro 135, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Al constituirse en el lugar, efectivos constataron la veracidad del siniestro, encontrando el micro sobre la banquina, a la altura de Estancia la Guardia.

Hasta el momento se registraron varios heridos, entre ellos los dos choferes, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal Nuestra Señora de Areco. Por precaución, todos los pasajeros fueron derivados para sus respectivas revisiones clínicas.

La ruta fue cortada por las pericias del personal de la Policía Vial San Andrés de Giles y de Corredores Viales.

Según los primeros relatos obtenidos en el lugar, el hecho habría ocurrido cuando el micro subía el puente y una ráfaga de viento hizo perder el control del vehículo de gran porte.

Maximiliano, uno de los pasajeros, dialogó con el medio TN y contó cómo fue la caída: “Estábamos subiendo al puente y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar".