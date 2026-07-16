Inseguridad en los festejos de la Selección: crece la preocupación por los operativos

A pesar de que la gran mayoría de los vecinos se acercó a celebrar en un ambiente familiar y pacífico —con fuerte presencia de niños y adultos mayores—, un sector minoritario provocó disturbios, peleas y empujones en cada encuentro, situaciones potenciadas por el consumo de alcohol en la vía pública.



La Policía se vio desbordada ante la multitud. Con recursos limitados y una presencia notablemente escasa, los efectivos no pudieron contener los desmanes. De hecho, según trascendidos extraoficiales, no se registraron detenciones.



Vecinos e hinchas expresaron su indignación en las redes, comparando la falta de efectivos en este evento con los despliegues policiales que el Gobierno suele disponer ante marchas de reclamo social. En esta ocasión, los operativos se limitaron casi exclusivamente a peatonalizar el centro.



La problemática no fue exclusiva de la capital puntana, ya que se replicó en otros puntos como Villa Mercedes. En San Luis, el principal foco de conflicto se habría dado en un enfrentamiento entre hinchas de los clubes locales.



Si bien es indiscutible que los disturbios son provocados por "desconsiderados", la realidad es que esa conducta particular no exime al Ministerio de Seguridad de su responsabilidad de actuar y diseñar estrategias de prevención eficaces para evitar que los festejos populares terminen en un papelón.

