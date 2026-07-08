Festejos de la Selección: preocupa la inseguridad en el centro de San Luis

La Selección Argentina sigue despertando pasiones, alegría y una profunda sensación de esperanza en cada rincón del país. Cada triunfo del conjunto albiceleste es sinónimo de una fiesta unánime que, en la capital puntana, ya tiene su lugar sagrado por tradición y cábala: las calles del centro se tiñen de celeste y blanco en una celebración infinita donde no importa el frío. Familias enteras, desde abuelos hasta niños en brazos, salen con banderas, trompetas y vuvuzelas a disfrutar de un momento único.



Sin embargo, en medio de la euforia colectiva, comenzó a instalarse el miedo por la falta de seguridad. El problema no radica en la gran mayoría de los asistentes que van a celebrar en paz, sino en la evidente ausencia de un operativo de prevención digno de la cantidad de personas que se movilizan.



"La policía hace lo que puede", señalan los vecinos, quienes recordaron que en el último festejo apenas se divisaban dos uniformados custodiando las rejas de la Catedral.



Esta desprotección dejó el escenario libre para que un reducido grupo de personas violentas protagonizara feroces golpizas que terminaron en verdaderas batallas campales en plena Plaza Pringles.



En medio del tumulto, cualquier ciudadano queda expuesto a recibir un golpe o el impacto de una piedra. Curiosamente, la comunidad resalta que para situaciones de menor convocatoria, como marchas civiles, se despliega una gran cantidad de móviles y personal, mientras que en estas celebraciones masivas la presencia policial fue casi nula.



Nada logra opacar el brillo y el orgullo de festejar por la Selección, pero la inquietud de cara al próximo partido es inevitable. La comunidad se pregunta si las autoridades tomarán cartas en el asunto y garantizarán la seguridad necesaria para que la fiesta vuelva a ser exclusivamente de las familias.