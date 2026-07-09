La esperanza fue el centro del Tedeum por el 9 de julio

Un mensaje centrado en la esperanza fue el que envió el obispo de San Luis, Gabriel Barba, en el Tedeum del 9 de julio en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Villa Mercedes con el que se abrieron los festejos patrios por el Día de la Independencia. El religioso usó la figura de los discípulos de Emaús para mostrar la pérdida y la recuperación de la esperanza, al fin, una de las tres virtudes teologales.

Ante autoridades provinciales entre las que estuvo el gobernador Claudio Poggi y municipales encabezadas por el intendente Maximiliano Frontera, Barba dejó un mensaje en el que los instó a dejar de pensar en intereses personales y se enfoquen en el bien común. “Es la manera –dijo el obispo- de construir una sociedad más justa”.

“La eternidad deseada y esperada se va adquiriendo en la medida que la vamos buscando y provocando aquí y ahora por medio de las obras justas y buenas que construyen el Reino de Dios y su Justicia”, agregó el obispo en una homilía en la que citó a los Papas León XIV y a León XII.

La máxima autoridad religiosa de la provincia sostuvo que la fe católica no está en contra “ni le da la espalda a la sociedad” y agregó que el compromiso debe ser en torno a los valores de justicia, libertad, dignidad y respeto. “Nosotros debemos velar por todo esto, construyendo una verdadera Patria de hermanos y no una torre de Babel, donde reina el caos que la autodestruye”, inquirió.

Barba pidió que así como la jornada patria invita a agradecer a Dios por el grito de libertad se reflexione también sobre esa condición. En ese punto dijo que la “libertad no es algo definidamente cerrado sino, como la vida misma, permanentemente hay que desearla, buscarla y ganarla”.

Cuando mencionó a los hombres de Tucumán que (“seguramente con sus propias limitaciones y contradicciones, luego superadas con el tiempo”) declararon la Independencia en Tucumán, Barba volvió al valor de la esperanza y dijo que si no hubieran tenido esa virtud, hubiera sido difícil que alcanzaran sus objetivos.

“En los orígenes de nuestra Patria, en el corazón de muchos de nuestros patriotas, vemos esa fe que los sostuvo, los impulsó y los llevó también a ser agradecidos”, dijo Barba que mencionó la necesidad de “una buena política” para alcanzar esos objetivos.

Sobre el final de su exposición, el obispo pidió no nivelar para abajo y evitar que el ser humano “sea mercancía de cambio ni el precio a pagar para alcanzar algún objetivo”.