ArVolar: desafíos, tirolesas y pura adrenalina para disfrutar en familia

El parque, una experiencia imperdible en vacaciones de invierno. Para consultas, comunicarse al 2664-839780. Foto: gentileza.

El invierno se presta para los planes al aire libre y la provincia resguarda un rincón donde la adrenalina y la naturaleza se fusionan para regalar momentos inolvidables. Se trata de ArVolar, un parque de aventura aérea que invita a despegar los pies de la tierra y sumergirse en una experiencia única en el corazón de un hermoso bosque.



En diálogo con El Diario de la República, Valle Baldivieso, referente del complejo, detalló que la propuesta principal es el arborismo: una actividad montada completamente sobre los árboles, donde los juegos están sostenidos por sus propias copas.

El predio cuenta con múltiples propuestas imperdibles. Foto: gentileza.



"No solamente es una actividad que va a proponerte un desafío físico, sino que además es estar inmerso en un espacio natural", destacó sobre el imponente entorno que rodea las instalaciones, ubicadas en las inmediaciones del dique Cruz de Piedra.



El predio cuenta con más de 60 puentes colgantes y 11 tirolesas distribuidas en diversos circuitos. La propuesta está diseñada para recibir a participantes desde los 4 años de edad en adelante, convirtiéndose en el plan ideal para compartir en familia durante este receso invernal.



Cada circuito cuenta con alturas y dificultades progresivas, lo que permite que tanto los más osados como los más temerosos disfruten a su propio ritmo. El recorrido total demanda entre dos y tres horas de pura diversión y autonomía.



Una de las mayores virtudes de ArVolar es que no se requiere experiencia previa. El parque prioriza la seguridad absoluta: todos los participantes permanecen sujetos a un sistema de vinculación continua desde que salen de la superficie hasta que regresan a ella.



Además, el juego es completamente autónomo, permitiendo a cada persona repetir los niveles con los que se sienta cómoda o animarse a dar el salto al siguiente escalón si así lo desea.



Para estas vacaciones, los días se presentan ideales para aprovechar los momentos bajo el sol. Quienes deseen acercarse deben saber que la entrada al parque es libre; únicamente abonan el pase aquellos que deciden realizar las actividades en altura.



Las puertas están abiertas desde las 11:00 hasta las 18:00 (horario de la última venta de entradas) y se aceptan todos los medios de pago para mayor comodidad. Una opción imperdible en Juana Koslay para conectar con las emociones, superar desafíos y, sobre todo, volver a casa con un recuerdo que deja huella.



Ficha del lugar



Ubicación: Ruta 20 km 14, Juana Koslay, San Luis (inmediaciones del Cruz de Piedra).

Horarios: Abierto de 11:00 a 18:00.

Contacto: 2664-839780.

