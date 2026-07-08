UTEP rechazó la suba de Poggi: apuntan el salario docente más bajo en 21 años

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) lanzó un duro cuestionamiento tras el reciente anuncio del gobernador Claudio Poggi, afirmando que el incremento del 20% otorgado en cuotas está lejos de ser una verdadera recomposición.



Desde el gremio docente insistieron en que este porcentaje no viene a recuperar la calidad de los salarios ni el poder adquisitivo, por lo que volvieron a exigir una recomposición salarial real y el urgente blanqueo de las cifras no remunerativas.



El sindicato puso el foco en la grave distorsión y la falta de calidad que presenta la estructura salarial en San Luis, la cual muestra fuertes desigualdades en la comparación federal.



Mientras jurisdicciones como Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz tienen salarios 100% remunerativos, San Luis apenas registra un 67,9% de componentes remunerativos, ubicándose muy por debajo del promedio nacional (81%).



Esto significa que casi un tercio del sueldo docente provincial se compone de "sumas en negro" que no impactan en la antigüedad, el aguinaldo, las licencias ni en las futuras jubilaciones, dejando a la provincia en el sexto lugar con menor proporción de salario remunerativo en todo el país.



Cifras de un retroceso histórico



Los datos analizados por UTEP reflejan un desplome inédito para la provincia. En el caso de un cargo testigo (maestro de grado con jornada simple y 10 años de antigüedad), para marzo de 2026, San Luis se convirtió en la provincia que más redujo su poder adquisitivo en todo el país.



Sueldo Básico: Registró una caída real del 49,8% en comparación con septiembre de 2023.



Salario de Bolsillo: Sufrió un derrumbe del 52% respecto al mismo mes de 2023, ubicándose muy por debajo de la media nacional.



El informe gremial concluye con una advertencia alarmante: medido en términos constantes (es decir, descontando el efecto de la inflación acumulada), el salario docente actual en San Luis es el más bajo de los últimos 21 años, habiendo retrocedido a los valores históricos de marzo de 2005.



Para poder revertir esta situación y tan solo recuperar el nivel que los docentes tenían en septiembre de 2023, la organización sindical aclaró que no se necesitan parches en cuotas, sino un incremento real inmediato del 52%, lo que permitiría alcanzar el equivalente a los $2.114.435 que representaba el poder de compra en aquel momento.