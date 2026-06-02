UTEP alertó por la precarización del vínculo laboral docente

La comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis (UTEP SL-CEA) presentó formalmente un detallado informe legal ante el Director de Recursos Humanos, Yamil Abrahim, en el que cuestionó la legalidad y constitucionalidad del artículo 5.4 del Decreto Nº1592-ME-2026.



Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial a fines de febrero de este año, regula el nuevo "Procedimiento para la cobertura de cargos y/o horas cátedra del personal docente del Sistema Educativo Público Provincial".



El nudo del conflicto radica en la figura de la designación excepcional "hasta la finalización del ciclo lectivo" para docentes con cargo activo en situaciones donde se verifique escasez.



Desde la óptica jurídica del sindicato, si bien la Constitución Provincial contempla la excepción por escasez en su artículo 23 para superar incompatibilidades, el Poder Ejecutivo excede sus facultades reglamentarias al modificar de manera sustancial la naturaleza del cargo vacante.



Según advirtió UTEP, el decreto no puede crear una categoría nueva de designación temporal no prevista por la ley. Al transformar un interinato en una designación a término, "se precariza el vínculo, se altera la carrera docente, se modifica el cómputo de antigüedad y se afecta la estabilidad relativa", configurando lo que catalogan como un "exceso reglamentario" que invade materias reservadas a la ley.



El gremio fundamentó que el Estatuto Docente (Ley XV-0387-2004) regula de forma taxativa los caracteres de titular, interino y suplente, por lo que el carácter de la designación siempre debe depender de la situación jurídica de la vacante y no de la condición del docente.



En esa línea, alertó que de aplicarse el mecanismo de forma sistemática se incurriría en una violación a los principios de legalidad y jerarquía normativa, pudiendo devenir el sistema en "ilegítimo e impugnable" por inconstitucionalidad.



El sindicato solicitó formalmente que la excepcionalidad solo habilite la acumulación de cargos respetando estrictamente el carácter estatutario de interino o suplente hasta que la vacante salga a concurso.

