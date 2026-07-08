Una pareja seguirá presa por los tremendos tormentos que ocasionaron en dos nenes

Los tremendos padecimientos que dos hermanitos de 6 y 4 años sufrieron por parte de su madre y su pareja son ventilados por la Justicia que determinó que los adultos pasaran tres meses más en la prisión hasta que se terminen de investigar los crueles hechos.

Los imputados son Juan Manuel Pijak y Nadia Nahir Domínguez, quienes fueron detenidos en enero por golpear salvajemente -se presume hace varios meses- a los hijos de la mujer. Los hechos que llegaron a la Justicia sucedieron en diciembre pasado, cuando la familia arribó desde Punta Alta, en Buenos Aires, a San Luis para pasar las fiestas navideñas con la familia de Pijak.

En esa ocasión, una familiar puntana detectó el maltrato constante que el hombre proporcionaba a los menores y advirtio del hecho a la Policía, que tuvo que asistir dos veces a la vivienda para corroborar las agresiones. Antes, la denunciante soportó un ataque de Pijak, quien le tiró una masa de construcción.

En parte gracias a la declaración en Cámara Gesell del más grande de las víctimas la Fiscalía tiene por comprobado que los golpes habían empezado al menos tres años antes.

Pero los ataques que recibió el nene no fueron, aparentemente, solo dados por el varón, sino que la fiscalía atribuyó a Domínguez un hecho sucedido dos días antes de que se ventilaran todas las atrocidades. Por entonces, la madre agredió a su hijo con un palo de escoba y lo lastimó en la nariz, las costillas y los brazos. Además, la fiscalía tiene por probado que el 28 de diciembre del año pasado, el padrastro arrojó al nene al piso y le golpeó la cabeza contra los ladrillos de la vivienda.

Lo más curioso es que luego de ese incidente, los dos adultos se fueron de la casa hacia el hospital para curar una lesión que Pijak tenía en sus dedos y dejaron al menor en la casa, solo y sin atención médica.

Una pediatra que revisó a los chicos para la investigación judicial declaró que los pacientes tenían lesiones que en algunos casos fueron producidas antes del viaje a San Luis y otras poco tiempo antes del a revisión. La conclusión a la que llegó la profesional fue que la violencia fue “sostenida en el tiempo”.

Juan Manuel Pijak fue imputado como autor de los delitos de lesiones leves, amenazas y tentativa de homicidio; y Domínguez enfrenta cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y abandono de persona.

Mientras se desarrolla la investigación, los nenes están bajo el cuidado de un familiar y monitoreados por el Juzgado de Familia.