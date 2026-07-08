Poggi anunció un aumento del 5 por ciento para el mes que viene

El mes que viene, los empleados públicos de la provincia cobrarán con un 5 por ciento de aumento, según un anuncio realizado por el gobernador Claudio Poggi desde Terrazas del Portezuelo. El mínimo incremento será el primero de otros consecutivos del mismo tenor que se cobrarán en cuatro meses siguientes.

En el mismo mensaje grabado en video, el primer mandatario señaló que envió a la Legislatura Provincial el polémico proyecto de ley que contempla el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). La normativa generó rechazo en diversos ámbitos ambientalistas y gremiales de la provincia.

Acaso por eso, el gobernador se apuró en decir que el RIPEE es el resultado del “diálogo y del trabajo conjunto realizado en las mesas sectoriales”. Con las dificultades de comunicación que atraviesan su mandato, dijo que la legislación es “muy agresiva”. Luego trató de explicar que alienta la inversión y el trabajo e invita a las empresas de San Luis a generar nuevos puestos de trabajo.

La consideración de Poggi llega luego de que en el Parque Industrial Norte anunciaran que son varias las empresas radicadas en la provincia que cerraron sus puertas o adelantaron las vacaciones.

El aumento de sueldo alcanza a los beneficiarios del Plan de Inclusión, que ganarán el mes que viene 525 mil pesos.