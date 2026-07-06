Cierran Master Lajas, Cidal y Cerámica San Lorenzo con despidos masivos y sueldos impagos

El Parque Industrial de San Luis y otras zonas fabriles de la provincia atraviesan una profunda crisis económica con cierres de plantas, despidos y serias dificultades en el pago de salarios e indemnizaciones. La recesión industrial a nivel nacional golpeó con fuerza el entramado sociolaboral puntano.

El de Master Lajas, ubicada en el Parque Industrial Sur, es uno de los casos más críticos del último tiempo. Los trabajadores denunciaron vaciamiento, falta de pago de sueldos, aguinaldos e indemnizaciones que dejaron a más de 50 familias desamparadas. El gremio minero AOMA denunció que la firma incumplió las conciliaciones de pagos acordadas.

En Bagley, en Villa Mercedes, se registraron protestas y denuncias por despidos con pagos incompletos de indemnizaciones. En algunos casos la empresa abonó solo el 50% de lo correspondiente por ley, según señalaron los trabajadores.

A eso se suman los cierres definitivos de plantas históricas, firmas de trayectoria en la provincia que bajaron persianas. La alimenticia Ledesma, la fábrica de látex Cidal, con el cese total de sus actividades, y Cerámica San Lorenzo dejaron un saldo de cientos de despidos en la región.

En algunos casos se tomaron medidas extremas como suspensiones y adelanto de vacaciones en industrias dedicadas a la línea blanca. Las compañias debieron aplicar esos ajustes por la caída abrupta del consumo.

Empresas como Drean y Spar interpusieron suspensiones masivas de personal y adelantaron vacaciones, con pagos de porcentajes reducidos de los sueldos durante ese período.

La crisis industrial impacta directamente en el empleo registrado de San Luis. Los gremios advierten que la situación se agrava mes a mes por la recesión, la suba de costos y la falta de demanda. Reclaman intervención de Nación y Provincia para sostener los puestos de trabajo y garantizar el pago de las indemnizaciones adeudadas.