"Apenas entraron al gobierno compraron corralones y ahora los fundieron"

El presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, volvió a desafiar al gobernador Claudio Poggi y todo su entorno para que le salgan a desmentir lo que es un secreto a voces en la provincia.



“Apenas asumieron la gobernación de San Luis con sus cajas negras compraron los corralones más importantes de San Luis y de Villa Mercedes, desde donde se abastecen las empresas constructoras”, denunció el exgobernador.

Y, seguidamente apuntó a que como consecuencia del freno que le pusieron las obras públicas y su impacto negativo en el círculo virtuoso de la economía “hasta ellos mismos se están fundiendo”.



“Es decir –continuó- que además de mediocres son estúpidos, porque ellos mismos compran los corralones y, después, no funcionan”.



“Este es el gobierno de Poggi, que ha comprado los corralones y los fundistes vos mismo", dijo el Rodríguez en un mensaje directo al gobernador, que estuvo acompañado por otro, más desafiante: "Que me lo desmientan”.