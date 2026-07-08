"Apenas entraron al gobierno compraron corralones y ahora los fundieron"
El ex gobernador denunció que algunos integrantes del Gobierno hacen negocios con el Estado, mientras la provincia se sumerge en la pobreza. Mirá el video.
El presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, volvió a desafiar al gobernador Claudio Poggi y todo su entorno para que le salgan a desmentir lo que es un secreto a voces en la provincia.
“Apenas asumieron la gobernación de San Luis con sus cajas negras compraron los corralones más importantes de San Luis y de Villa Mercedes, desde donde se abastecen las empresas constructoras”, denunció el exgobernador.
Y, seguidamente apuntó a que como consecuencia del freno que le pusieron las obras públicas y su impacto negativo en el círculo virtuoso de la economía “hasta ellos mismos se están fundiendo”.
“Es decir –continuó- que además de mediocres son estúpidos, porque ellos mismos compran los corralones y, después, no funcionan”.
“Este es el gobierno de Poggi, que ha comprado los corralones y los fundistes vos mismo", dijo el Rodríguez en un mensaje directo al gobernador, que estuvo acompañado por otro, más desafiante: "Que me lo desmientan”.
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