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Alberto Rodríguez Saá

"Apenas entraron al gobierno compraron corralones y ahora los fundieron"

El ex gobernador denunció que algunos integrantes del Gobierno hacen negocios con el Estado, mientras la provincia se sumerge en la pobreza. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 12 horas

El presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, volvió a desafiar al gobernador Claudio Poggi y todo su entorno para que le salgan a desmentir lo que es un secreto a voces en la provincia.

 


“Apenas asumieron la gobernación de San Luis con sus cajas negras compraron los corralones más importantes de San Luis y de Villa Mercedes, desde donde se abastecen las empresas constructoras”, denunció el exgobernador.

 

 

Y, seguidamente apuntó a que como consecuencia del freno que le pusieron las obras públicas y su impacto negativo en el círculo virtuoso de la economía “hasta ellos mismos se están fundiendo”.

 


“Es decir –continuó- que además de mediocres son estúpidos, porque ellos mismos compran los corralones y, después, no funcionan”.

 


“Este es el gobierno de Poggi, que ha comprado los corralones y los fundistes vos mismo", dijo el Rodríguez en un mensaje directo al gobernador, que estuvo acompañado por otro, más desafiante: "Que me lo desmientan”.

 

 

 

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