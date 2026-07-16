El cielo estará celeste y blanco y hará calorcito...¿Hermosa mañana, verdad?

El día después de la gran victoria argentina sobre Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo promete ser celeste y blanco en cuanto al clima por algunas nubes que se quedarán en el cielo. Los puntanos tendrán la chance de seguir festejando la inolvidable victoria con solo mirar para arriba.

Con temperaturas muy similares a las agradables que se vivieron durante el partido, se estima que el jueves 16 de julio será ventoso, sobre todo en el norte de la provincia.



El cielo estará parcial a mayormente nublado con bancos de niebla y neblinas desde la madrugada y durante la mañana, principalmente en las regiones central y sur. Las temperaturas mínimas serán de 7 y las máximas de 22.

Para el viernes 17, se espera que continúe el buen tiempo con poco cambio en las temperaturas y el cielo con muchas nubes, sobre todo por la noche. Los parámetros serán similares y habrá algunas ráfagas del este.

Las mismas condiciones se mantendrán el sábado, aunque habrá un descenso de la máxima, que podría llegar a 17 grados y vientos fuertes del sureste.