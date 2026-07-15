Motos, alcohol, peleas y una muerte de madrugada en la ruta 20

La muerte de un hombre de 34 años que se produjo el miércoles a la mañana en la ruta 20 de Juana Koslay tras ser atropellado por una moto tuvo un anticipo y un corolario que incluyó peleas callejeras, bebidas alcohólicas y dos detenidos.

Cerca de las 6 de la mañana, la Policía llegó hasta la esquina de la ruta 20 y la calle Lindor Quiroga, donde había tres personas en protagonismo de un disturbio. Tras disiparlo, dos de los hombres se fueron del lugar y un tercero quedó demorado, a bordo de una motocicleta 110 cc, por tener una actitud agresiva, presumiblemente iniciada por el consumo de alcohol.

Mientras los oficiales terminaban el procedimiento, otro llamado dio cuenta de un accidente de tránsito ocurrido a pocas cuadras del lugar, sobre la misma ruta pero a la altura del club de rugby Chancay. Allí también se habría producido una pelea en la madrugada de la que habrían participado dos hombres, uno de ellos separado en el primer incidente.

Justamente durante esa pelea, se produjo el accidente que le costó la vida a un hombre, embestido por una Motomel Skua que circulaba por la ruta hacia el este, el único sentido posible. La Policía informó que el conductor del rodado fue el único de los cuatro involucrados que no había consumido alcohol.

Por orden del fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán los dos hombres que protagonizaron las peleas quedaron detenidos bajo el cargo de “Homicidio culposo”.