Un hombre de 47 años murió tras ser brutalmente agredido en un asalto

Este martes, la comunidad de Villa Mercedes se vio conmocionada por el fatal desenlace de un hecho delictivo. Un hombre de 47 años murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en la cabeza en el transcurso de un asalto en el que le robaron su celular y una billetera, entre otras pertenencias.

De acuerdo a lo publicado por www.villamercedes.info, la causa originalmente fue caratulada como “lesiones graves”, pero tras el fallecimiento de la víctima cambió por homicidio.

La investigación está a cargo de la Unidad de Abordaje Fiscal, encabezada por la fiscal Gisela Mistein, con la intervención de efectivos de la Comisaría 30ª y la División Homicidios.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el hecho se conoció cuando personal de la Comisaría 30ª acudió al Centro de Salud del barrio Obras Sanitarias, donde se encontraba siendo atendido Miguel Osvaldo Leontes, de 47 años, domiciliado en Villa Mercedes, quien presentaba severas lesiones en la cabeza y tenía dificultades para hablar debido a las heridas.

Mientras recibía asistencia médica, Leontes alcanzó que señalar que había salido de su vivienda junto a un conocido y que cuando caminaban por la calle Amaro Galán, en dirección hacia Justo Daract, lo sorprendieron con un fuerte golpe desde atrás.

Al recuperarse, advirtió el faltante de varias de sus pertenencias: un teléfono celular Motorola, sus lentes recetados y la billetera. Pese a las graves lesiones que le ocasionaron en la cabeza, alcanzó a regresar a su casa donde fue asistido por su madre, quien lo acompañó hasta el centro de salud. Posteriormente fue derivado al Policlínico Regional y luego trasladado al Sanatorio La Merced.

Los médicos diagnosticaron que presentaba una grave lesión craneal y quedó internado en terapia intensiva a la espera de una intervención quirúrgica.

Su estado de salud se agravó y este martes se confirmó su fallecimiento.

El informe médico fue elaborado por Carlos Merelli y comunicado al médico policial Sergio Pessot, en el marco de la investigación judicial.

El rumbo de la investigación

El medio consignó que los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad que serían determinantes para esclarecer lo ocurrido.

En una de las evidencias se observa a Miguel Osvaldo Leontes y al sospechoso ingresando juntos a un descampado. Al rato, solo se observa salir a una persona, elemento que ahora forma parte de la investigación y es evaluado por la Fiscalía.

Con testimonios y lo que vaya surgiendo de las imágenes, los investigadores tratan de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.