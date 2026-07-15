Un influencer gaucho se sorprendió porque San Luis "está totalmente despoblado"

Acompañado de tres “criollitos” que no son otra cosa que sus caballos, Alvaro Biderman es un gaucho influencer que recorre el país y lo muestra en sus redes sociales donde acumula milles de seguidores. Por estos días, el peregrino está en San Luis y en una historia mostró su sorpresa por el estado de la provincia: “Está totalmente despoblada”, dijo.

Subido el martes a la mañana, el contenido muestra el impacto del generador de contenido, quien filmó su recorrido por la ruta provincial 3, que une San Luis capital con Unión, en el sur de la provincia. “No hay nadie, che”, comienza el gaucho.

La mayor sorpresa que le causó a Alvaro la situación es el contraste entre “los muchos recursos que tiene la provincia” y la parálisis de la vida económica y turística. “Tiene sierras con oro, es la provincia con más diques, lugares lindos de turismo y tierras para agricultura, pero está totalmente despoblaba, a un nivel máximo comparado con otras provincias que visité”, sostuvo.

El influencer opinó que en San Luis “no se aprovecha el turismo y no se aprovechan los recursos naturales” y en un texto que agregó a su historia la describe como la provincia “más despoblada que me tocó tranquear. 200 kilómetros sin ciudad”.

Biderman recorre el país desde el norte con la intención de llegar a la Patagonia antes de fin de año al lomo de tres caballos que son testigos, junto con su cámara, de las vivencias que entregan las rutas argentinas.

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