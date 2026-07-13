Estatales puntanos: insisten que el endeudamiento "condena a las familias"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis volvió a encender las alarmas por la situación salarial en el sector público. El sindicato advirtió que la pérdida de poder adquisitivo es muy fuerte.

"Desde diciembre de 2023, las y los trabajadores estatales de San Luis han sufrido una pérdida del poder adquisitivo superior al 100% frente a la inflación. Asimismo, si los salarios siguen sin recomponerse, el nivel de endeudamiento seguirá creciendo y condenando a las familias", observaron desde la entidad.

Salarios bajo la línea de pobreza

El análisis de ATE se da en un contexto donde la canasta básica sigue escalando. Según los últimos datos, la línea de pobreza se ubica en $1.498.741 y la línea de indigencia en $681.246.

Para el gremio, esos valores "continúan reflejando el deterioro de los salarios, cuyos montos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas". En publicaciones anteriores, ATE ya había señalado que "el 100% de los municipales y el 80% de los provinciales no llegan a cubrir la canasta básica".

Este ultimo jueves el gremio realizó una recorrida por sectores municipales y provinciales para visibilizar la situación. Desde ATE INDEC calculan una inflación acumulada de 228,5% entre diciembre 2023 y mayo 2026, frente a aumentos del 138,77%. Ese desfasaje de casi 90 puntos es el que explica, según el sindicato, la pérdida superior al 100% del salario real.

"Vamos a seguir recorriendo los diferentes sectores y visibilizando esta difícil situación porque los trabajadores y trabajadoras merecen salarios dignos y condiciones laborales justas", sostuvo Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis.

Por eso desde el sindicato continúan exigiendo al Ejecutivo provincial una respuesta urgente. El primer punto es una recomposición salarial real que le gane a la inflación y permita recuperar lo perdido en estos dos años y medio.

También reclaman el pase a planta permanente y la devolución de los puestos de trabajo que fueron dados de baja, entendiendo que la precarización agrava aún más la crisis de ingresos.

A eso se suma el pedido de recategorizaciones para todos los sectores que vienen postergados hace años y no ven reflejado en su recibo el trabajo que realizan.

Por último, ATE exige el cese inmediato de todas las formas de violencia laboral que se registran en distintas dependencias provinciales y municipales.

"La dignidad de quienes sostienen el Estado no puede seguir esperando", concluyeron desde el gremio.

ATE concretó diferentes reclamos en lo que va del año. Las panfleteadas, son una de las estrategias más usadas para apoyar a los trabajadores, al igual que medidas gremiales específicas. Foto: ATE.