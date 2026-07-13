UTEP denuncia: "En San Luis el 33% del sueldo docente está en negro"

Con el aguinaldo recién cobrado, UTEP-San Luis salió a exponer la realidad salarial docente con números y con bronca. Desde la sede gremial de calle 1236 de la ciudad capital, el sindicato denunció que los sueldos de San Luis están entre los más bajos del país y que un tercio del salario "está en negro".

"Hola, ¿cobraste el aguinaldo? Veo que no estás contento. Pasá que te explico", arranca el mensaje difundido por el gremio con las palabras del secretario General de UTEP, Carlos Peralta. Y, va directo al problema: "Los sueldos docentes de San Luis están por debajo del promedio nacional".

El 33% "en negro" que licúa el aguinaldo

El reclamo central de UTEP pasa por la composición del salario. Según el gremio, eso explica por qué el medio aguinaldo fue menor.

"¿Sabías que tu aguinaldo no es el 50% de tu sueldo? Porque solamente tenemos el 67% en cifras remunerativas. Y el 33% en negro", denunciaron.

Para respaldar el reclamo, el sindicato mostró dos gráficos en el video.

El primero corresponde al “Sueldo Básico de Maestro de Grado - Marzo 2026 en $ corrientes”. En la comparación nacional, San Luis aparece muy abajo con $362.881. Mientras provincias como La Pampa o Catamarca superan los $840.000, el básico puntano solo está por encima de Córdoba, CABA, Tucumán, Corrientes, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego. Queda claro que San Luis está entre las provincias con el básico más bajo.

El segundo gráfico se titula “Relativos del Salario de Bolsillo - Año 2026” y mide qué porcentaje del sueldo es remunerativo. Ahí San Luis vuelve a quedar entre "las provincias más rezagadas": solo el 67% del salario es remunerativo y el 33% restante está en negro.

Esa es la razón, según UTEP, por la que el aguinaldo no alcanza el 50% del sueldo. En el ranking, solo Mendoza, Chubut, Río Negro y Jujuy tienen un porcentaje menor. Mientras tanto, provincias como Santa Cruz o Buenos Aires superan el 90% de remuneratividad.

"Perdimos 51,9% desde 2023"

El otro dato que expuso UTEP es la pérdida de poder adquisitivo.

"La pérdida del salario de bolsillo desde el 2023 a la fecha es de un 51,9%", señalaron.

Por eso el pedido directo al Ejecutivo: "Señor Gobernador, comencemos a recomponer las cifras no remunerativas en remunerativas".

El video cierra con un llamado a los docentes: "Afiliados, afiliadas, docentes de la provincia de San Luis. ¿Qué deberíamos hacer para ser escuchados?”.