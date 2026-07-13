Anuncian la llegada de vientos fuertes y la continuidad de temperaturas agradables

Una alerta por viento fuertes del norte que afectarán al centro y al norte de la provincia fue emitida a primera hora del lunes por la Red de Estaciones Meteorológicas. Según el organismo, los vientos tendrán un promedio de entre 29 y 49 kilómetros por hora pero podrían llegar a superar los 70 en algunos momentos.

Las zonas serrana central y los espacios aledaños sobre todo en los departamentos Pueyrredón, Pedernera, Pringles y Belgrano serían las más afectadas.

Por el resto se espera una semana con temperaturas agradables y cielos despejados. El lunes 13 de julio, por ejemplo, la mínima será de 4 grados y la máxima de 19. Por la mañana se espera que haya nubosidad alta y bancos de niebla en el este de la provincia.

La segunda semana de vacaciones de invierno en San Luis tendrá esos parámetros en los termómetros de los próximos días: jornadas de sol y buenas condiciones generales de temperatura por lo menos hasta el jueves 16 de julio.