El viento complica las tareas para extinguir el fuego en Estancia Grande: reportan daños

El humo que ha llegado hasta Potrero de los Funes y que se puede observar desde distintos puntos de la ciudad de San Luis, indica la magnitud del incendio forestal que se registra en la zona de “El Durazno Alto”, en la localidad de Estancia Grande.

El viento que sopla en el sentido noreste dificulta la tarea de los bomberos y brigadistas, y, de igual modo, ha imposibilitado las tareas que pueden hacer los aviones hidrantes, que en estas condiciones no pueden volar.

“El operativo que se ha desplegado es intenso y, entre otras acciones, se está cuidando que el fuego no llegue a viviendas”, informó a las 16:00 el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Estancia Grande, Miguel Alcaraz.

El incendio, que no se duda fue intencional, comenzó en la zona del dique Berta Vidal de Battini en la madrugada de este miércoles. En un principio intervinieron dos dotaciones de bomberos locales y después se sumó una de los Bomberos de la Policía de San Luis. Sin embargo, ante la propagación de las llamas por incidencia del viento se convocaron a refuerzos de voluntarios de El Volcán, Potrero de los Funes y brigadas del gobierno provincial (Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias).

“El viento está terrible, ha complicado todo”

Una fuente consultada por El Diario de la República apuntó que las llamas ya ha ocasionado importantes pérdidas. "El fuego pasó para todos lados. Arrasó con plantaciones, arboledas e inclusó quemó construcciones como algunos quinchos. Esto es un desastre", indicó como mucha preocupación.

Piden la colaboración de la comunidad

El jefe de los bomberos de Estancia Grande, Miguel Alcaraz confirmó que han puesto en marcha una campaña en la que solicitan la ayuda de la población para contar con más insumos para la lucha contra el fuego.

Piden botellas de agua (500 cc), gotas para los ojos, solución de dextrosa, frutas, aguas saborizadas, ibuprofeno y Paracetamol, entre otros insumos y medicamentos.