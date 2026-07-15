Cuándo se juega la final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde será el partido definitorio

El Mundial 2026 ya tiene definido el escenario para el encuentro más esperado del torneo. La gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido, que tendrá como protagonistas a la Selección argentina y a su par de España, según supo la Agencia Noticias Argentinas, definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

Fecha y hora confirmada para la final del Mundial

El partido definitivo de la Copa del Mundo se llevará a cabo el domingo 19 de julio. El pitazo inicial del encuentro está pactado para las 16:00 horas (hora local / Este de Estados Unidos).

Día: Domingo 19 de julio de 2026

Horario de inicio: 16:00 (Hora ET) / 17:00 (Hora de Argentina) / 22:00 (Hora de España)

El escenario: MetLife Stadium de Nueva Jersey

El majestuoso MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (muy cerca de Nueva York), será el encargado de albergar el partido número 104 del torneo. Con una capacidad que supera los 82,500 espectadores, este recinto de la NFL se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol.

Resultados de las semifinales