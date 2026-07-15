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Un partido de fútbol que es mucho más que un partido de fútbol

Con Giuliano Simeone como titular por Rodrigo de Paul y sin banderas de Malvinas en el estadio, Argentina busca la final de la Copa del Mundo contra Inglaterra. Espera España.

Por redacción
| Hace 1 hora

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular que buscará el boleto hacia la final de la Copa del Mundo 2026 en un partido prometedor contra Inglaterra.

 

 

Argentina está confirmado: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

 

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