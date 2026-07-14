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Mundial 2026

España se impuso ante Francia y es finalista

El encuentro cerró 2-0. El conjunto español fue superior. 

Por redacción
| Hace 4 horas
Mikel Oyarzabal patea el penal que puso a España en ventaja. Foto: NA/Xinhua.

La Selección de España fue completamente superior a Francia y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026.

 


El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

 


Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.

 


La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16:00 (ambos en horario argentino).

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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