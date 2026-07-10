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Mundial 2026

España le ganó a Bélgica y se metió en semifinales

Con los goles de Fabián Ruíz y Mikel Merino, el equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a Francia.

Por redacción
| Hace 1 hora
España vs Bélgica. Foto: NA/Xinhua.

España, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 1 a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

 


Con un gol de Fabián Ruíz a los 30 minutos del primer tiempo y Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.

 


La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en semifinales por 2 a 0.

 


El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los minutos finales, tal como había ocurrido en los octavos de final, y tuvo nuevamente a Mikel Merino como el autor del gol decisivo.

 


El encuentro, disputado en Los Ángeles, tuvo un desarrollo equilibrado y con momentos favorables para ambos equipos. España mostró buenos pasajes de fútbol, aunque sin dominar de principio a fin, mientras que Bélgica respondió cada vez que encontró espacios y mantuvo el suspenso hasta los instantes finales.

 


La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz culminó una acción ofensiva del seleccionado español y estableció el 1-0 para darle tranquilidad a la Roja en un tramo del partido en el que controlaba la posesión y generaba las mejores oportunidades.

 


Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 40 minutos de la etapa inicial, Charles De Ketelaere conectó un cabezazo dentro del área y venció al arquero español para marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

 


En el complemento, España buscó recuperar la ventaja y Bélgica resistió con orden, apostando a los contraataques. Cuando el empate parecía conducir el encuentro al tiempo suplementario, llegó la acción que definió la clasificación.

 


A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero belga Senne Lammens no pudo controlar un remate y dejó un rebote corto hacia el centro del área. Mikel Merino aprovechó el error, empujó la pelota a la red y estableció el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo español.

 


Con este triunfo, España selló su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial y ahora buscará un lugar en la final cuando se enfrente con Francia, en otro de los cruces destacados del certamen.

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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