Los árbitros confirmados para el partido entre Argentina e Inglaterra

La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó la terna arbitral para el partido de Argentina - Inglaterra que se disputará este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el duelo contará con el estadounidense Ismail Elfath como juez principal, y sus dos compatriotas como primer y segundo asistente, Corey Parker y Kyle Atkins, respectivamente, acompañados de los italianos Maurizio Mariani como el cuarto árbitro y Daniele Bindoni como el asistente de reserva.

El referí de origen marroquí, impartió justicia en 3 partidos de la Copa Mundial realizada en Estados Unidos, Canadá y México, con dos encuentros en la fase de grupos: el empate de Países Bajos 2 a 2 ante Japón y la eliminación de Uruguay frente a España por la mínima, que contó con la expulsión de Agustín Canobbio al final del encuentro.

Por último, participó en la victoria de Noruega contra Brasil por 2-1 en los octavos de final disputados en el MetLife de New Jersey.

Con la camiseta suplente

La Selección argentina volverá a medirse con Inglaterra en las semifinales por un lugar en una nueva final de la Copa Mundial 2026, el encuentro será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El conjunto “Albiceleste” confirmó que utilizará la camiseta suplente, al igual que lo hizo en los triunfos en Francia 1998 y en el inolvidable México 1986.

El seleccionado inglés intentará alcanzar apenas su segunda final mundialista y mantener vivo el sueño de conquistar un segundo título.

La primera semifinal de Inglaterra fue en el Mundial de 1966, cuando fue anfitrión del certamen, y en aquella oportunidad venció 2 a 1 a Portugal con un doblete de Bobby Charlton para luego derrotar 4 a 2 a la Alemania Federal en la final para obtener el único campeonato del mundo de su historia.

Mientras que el seleccionado nacional se medirá contra el conjunto de "Los Tres Leones" con el objetivo de extender una gran marca que arrastra desde 1930: tiene récord perfecto en semifinales de Mundiales y cuenta con 5 clasificaciones a finales del mundo.

1930: 6-1 a Estados Unidos

1986: 2-0 a Bélgica

1990: 4-3 por penales tras igualar 1-1 con Italia

2014: 4-2 por penales tras igualar 0-0 con Países Bajos

2022: 3-0 a Croacia.