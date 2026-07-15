El doble grito en Villa Reynolds, por el fútbol y por Malvinas

Ganó Argentina. Y cuando el árbitro pitó el final, en cada barrio, en cada vereda de tierra como la de los chicos con la camiseta del 10 y la corneta en la mano, el grito fue el mismo. Pero en San Luis ese grito tuvo un eco distinto, en el que el fútbol se cruzó con la historia.

Fue en el '86 cuando Maradona hizo "la mano de Dios" y "el gol del siglo" y nos devolvió el orgullo. Hoy, volvió a ser 2 a 1, con más angustia, es cierto, pero el pecho inflado de la misma manera.

De la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en Villa Mercedes, despegaron los pilotos que defendieron la Patria en 1982. Partieron desde suelo puntano rumbo a las Islas Malvinas. Algunos volvieron. Otros se quedaron para siempre en el Atlántico Sur.

Sus nombres están grabados en los monumentos. Sus familias siguieron viviendo entre nosotros. Con el dolor, con el orgullo, con la bandera.

Por eso cuando la Selección juega contra Inglaterra, para el pueblo puntano no es "solo un partido". Es memoria. Es reivindicar a esos héroes de la Fuerza Aérea y a los soldados que partieron desde acá.

"Sufrí, pero después me alegré mucho del gol", decía un nene con la corneta en la mano. Como lo sufrimos todos. Como lo sufrieron los padres de aquellos pilotos esperando noticias en Villa Mercedes.

Hoy Argentina ganó en la cancha y también ganó en el corazón. Porque cada vez que Argentina le gana a Inglaterra, es un mimo a esa historia. Es decirles a los héroes de Malvinas que no los olvidamos.

En San Luis se festejó con bandera, con asado, con corneta y con lágrimas. Se festejó como pueblo. Como país. Como argentinos.

Porque la pasión argentina late fuerte. Y en San Luis, late con historia.