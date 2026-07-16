Dos adolescentes en moto resultaron heridas tras un choque en Santa Rosa del Conlara

Un fuerte choque nocturno en Santa Rosa del Conlara dejó como saldo a dos adolescentes heridas. El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 22:30, en el cruce de las calles Rivadavia y Aviador Franco.



Por causas que la Policía de la Comisaría Distrito 25° intenta establecer, el impacto se produjo entre un automóvil Peugeot 307 —conducido por una mujer de 47 años que viajaba acompañada por dos menores de 13 años— y una motocicleta Corven Mirage de 110 cc, en la que se desplazaban dos adolescentes de 14 años.



Al momento del accidente, el auto avanzaba en sentido sur-norte por Aviador Franco, mientras que el rodado menor lo hacía de oeste a este por Rivadavia.



Como consecuencia de la colisión, las dos ocupantes de la moto sufrieron diversas lesiones. Tras recibir las primeras asistencias médicas en el lugar del hecho, fueron derivadas en ambulancia al nosocomio de Santa Rosa para una mejor valoración de su estado.



En la escena trabajaron peritos policiales realizando las actuaciones correspondientes y se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos. Por otra parte, con la debida intervención de la Justicia y la autorización de los progenitores en el caso de las menores, se efectuaron los controles de alcoholemia correspondientes.



Los resultados de todos los involucrados arrojaron un dosaje de 0,00 g/l de alcohol en sangre.