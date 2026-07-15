La indignante lección de "economía" que desató polémica en La Toma

Al mismo tiempo que muchas familias de La Toma hacen malabares para llegar a fin de mes, conseguir un plato de comida y hacerle frente a la asfixia del ajuste nacional y provincial, en los sectores del poder local parece que la realidad se mide con otra vara.



La indignación estalló en las últimas horas tras una publicación en redes sociales de Dominga Torres, una activa militante poggista de "paladar negro" —pese a su conocido y camaleónico pasado multicolor en la política provincial—.



Torres, exintendenta y exlegisladora, no tuvo mejor idea que subir una foto felicitando públicamente a su hija, Ana María Novillo, actual Subdirectora de Gestión Territorial de la Zona III (ministerio de Desarrollo Social), por la adquisición de un vehículo nuevo.



El posteo, cargado de una cuestionable superioridad moral, desató la furia de los vecinos por su absoluta desconexión con la realidad: “Felicitaciones Hija!!!! Ana María Novillo!! Admiro tu esfuerzo de proponerte metas y lograr tus méritos. Sabes de economía, la vida te enseñó lo que es saber economizar”, escribió Torres con orgullo.



La frase cayó como una provocación imperdonable en una localidad castigada por la falta de empleo. Surgieron preguntas lógicas y cargadas de bronca: ¿Qué pretende sugerir la militante oficialista? ¿Que las familias humildes de La Toma que no llegan a fin de mes sufren porque "no saben economizar"?



El mensaje choca de frente con la cruda realidad de los trabajadores del Plan de Inclusión que la propia Novillo coordina, quienes perciben ingresos de pobreza.



Dominga Torres es ampliamente conocida por su marcado y casi obsesivo perfil en redes sociales, donde se dedica a replicar consignas gubernamentales y a comentar de manera sistemática cualquier publicación que ose cuestionar las falencias de la gestión del gobernador Claudio Poggi. Sin embargo, esta sobreexposición terminó jugando en contra.



Un clan con debilidad por el lujo



Esta no es la primera vez que la familia Novillo-Torres provoca malestar con sus ostentaciones públicas. Existe un antecedente inmediato que aún genera resentimiento en el departamento Pringles.



En abril pasado, no tuvieron ningún reparo en compartir fotos de la "escapadita" a las paradisíacas playas de Río de Janeiro, Brasil. En aquella oportunidad, las imágenes de la subdirectora en bikini disfrutando del sol carioca corrieron como reguero de pólvora entre los beneficiarios del Plan de Inclusión, quienes masticaron rabia al ver cómo la encargada de administrar su vulnerable situación social se relajaba en el exterior.



Con este nuevo capítulo del auto nuevo y la "lección de economía" de su madre, queda en claro que para los funcionarios locales la empatía es un recurso escaso.