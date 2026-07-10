El drama de la salud pública en San Luis: entre la impericia y el relato oficial

La realidad de la salud pública puntana avanza a base de paliativos mínimos. Foto: internet.

El sistema de salud pública de San Luis atraviesa un estado de decadencia alarmante, caracterizado por el abandono edilicio, la falta crónica de insumos básicos y una alarmante escasez de profesionales. A pesar del esfuerzo diario del personal médico para brindar la mejor atención posible, las falencias estructurales y la carencia de aparatología adecuada limitan severamente la capacidad de respuesta en los centros asistenciales.



Este drama sanitario se ve agravado por importantes deficiencias en la vacunación y una total ausencia de campañas de prevención para enfermedades respiratorias.



Ante esta realidad, el Ministerio de Salud utiliza sus redes sociales oficiales para promocionar de forma desmedida acciones de rutina y obligaciones básicas como si fueran grandes logros de gestión.



Recientemente, se celebró con insistencia la incorporación de una profesional en un hospital del interior, una situación que solo expone la masiva fuga de especialistas que sufre la provincia debido a las condiciones actuales.



La propaganda gubernamental también recurre a anunciar salidas de campo ordinarias o a adjudicarse iniciativas de origen nacional como propias. Mientras tanto, el Hospital Ramón Carrillo, diseñado originalmente para ser un centro de vanguardia y referencia internacional, se encuentra subutilizado y lejos de explotar el 100% de su capacidad.



La realidad de la salud pública puntana avanza a base de parches, mientras los ciudadanos se ven obligados a realizar extensas filas durante la madrugada para intentar conseguir un turno médico.